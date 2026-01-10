【波浪警報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市などに発表 10日13:10時点
気象台は、午後1時10分に、波浪警報を金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。
石川県では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□波浪警報【発表】
10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■小松市
□波浪警報【発表】
10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
10日にかけて注意
■輪島市
□波浪警報
11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日未明
予想最大波高 7m
■珠洲市
□波浪警報
11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日未明
予想最大波高 7m
■加賀市
□波浪警報【発表】
10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■羽咋市
□波浪警報【発表】
10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日未明
予想最大波高 7m
■かほく市
□波浪警報【発表】
10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■白山市
□波浪警報【発表】
10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■能美市
□波浪警報【発表】
10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■内灘町
□波浪警報【発表】
10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日昼過ぎ
予想最大波高 7m
■志賀町
□波浪警報【発表】
10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日未明
予想最大波高 7m
■宝達志水町
□波浪警報【発表】
10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日未明
予想最大波高 7m