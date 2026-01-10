気象台は、午後1時10分に、波浪警報を金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市などに発表 10日13:10時点

石川県では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■金沢市

□波浪警報【発表】

10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日昼過ぎ

予想最大波高 7m



■小松市

□波浪警報【発表】

10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日昼過ぎ

予想最大波高 7m





□なだれ注意報10日にかけて注意■輪島市□波浪警報11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日未明予想最大波高 7m■珠洲市□波浪警報11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日未明予想最大波高 7m■加賀市□波浪警報【発表】10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日昼過ぎ予想最大波高 7m■羽咋市□波浪警報【発表】10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日未明予想最大波高 7m■かほく市□波浪警報【発表】10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日昼過ぎ予想最大波高 7m■白山市□波浪警報【発表】10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日昼過ぎ予想最大波高 7m□なだれ注意報10日にかけて注意■能美市□波浪警報【発表】10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日昼過ぎ予想最大波高 7m■内灘町□波浪警報【発表】10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日昼過ぎ予想最大波高 7m■志賀町□波浪警報【発表】10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日未明予想最大波高 7m■宝達志水町□波浪警報【発表】10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 11日未明予想最大波高 7m