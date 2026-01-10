TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後1時10分に、波浪警報を金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。

石川県では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□波浪警報【発表】
　10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■小松市
□波浪警報【発表】
　10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■輪島市
□波浪警報
　11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日未明
　予想最大波高　7m

■珠洲市
□波浪警報
　11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日未明
　予想最大波高　7m

■加賀市
□波浪警報【発表】
　10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■羽咋市
□波浪警報【発表】
　10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日未明
　予想最大波高　7m

■かほく市
□波浪警報【発表】
　10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■白山市
□波浪警報【発表】
　10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■能美市
□波浪警報【発表】
　10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■内灘町
□波浪警報【発表】
　10日夜のはじめ頃から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日昼過ぎ
　予想最大波高　7m

■志賀町
□波浪警報【発表】
　10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日未明
　予想最大波高　7m

■宝達志水町
□波浪警報【発表】
　10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日未明
　予想最大波高　7m