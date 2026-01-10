ゆず余ってたらコレ作って！ふわしゅわ爽やかな「ゆずスフレチーズケーキ」

【みんな大好き！おうちで簡単チーズケーキ Vol.22】クックパッドニュースで大人気のスイーツ、チーズケーキ。お菓子研究家の福田淳子さんが、簡単に作れておいしいレシピを毎月ご紹介します。

みなさん、こんにちは。今年もどうぞよろしくお願いいたします。新年を迎えて、お正月に使ったゆずが余っている方も多いのではないでしょうか？このゆずを使って、冬にぴったりのゆずスフレチーズケーキを作ってみましょう！

このレシピは、以前ご紹介した簡易版スフレチーズケーキをベースにしています。

メレンゲの泡立てはゆるくてOK！お手軽なのに、ちゃんとスフレチーズケーキっぽく仕上がります。ふんわりとした食感はゆずの風味と相性抜群。爽やかな味わいで、ひとくち食べるとゆずのいい香りがします。

ゆずスフレチーズケーキ

材料（直径9cmのココット5台分）

・クリームチーズ 100g



・卵（M） 2個



・グラニュー糖 35g



・生クリーム 100ml



・ゆずのしぼり汁 大さじ1



・ゆず皮のすりおろし 1/2個分



・薄力粉 大さじ2



・粉砂糖、ゆず皮 お好みで

作り方

下準備：オーブンを170度に予熱し、熱湯も準備します。

1. ゆずの皮をすりおろし、飾り用の皮をむいて切っておきます。果汁を絞り、必要な量を計量しておきます。卵を卵白と卵黄に分けます。





2. クリームチーズを室温に戻すか、耐熱容器に入れてラップをかけて600wの電子レンジに30秒ほどかけてやわらかくします。なめらかになるまで泡立て器で混ぜ、グラニュー糖の半量を加えてさらによく混ぜます。





3. 工程2に卵黄、生クリームを順に加え混ぜます。





薄力粉をふるい入れてさらに混ぜたら、最後にゆずの搾り汁と皮のすりおろしを加えて混ぜます。





4. 別のボウルに卵白と残りのグラニュー糖を加えて、ゆるく角が立つまで泡立てメレンゲを作ります。





工程3にメレンゲを1/3量加えて泡立て器で混ぜます。残りのメレンゲを半量ずつ加えてゴムベラで切るように混ぜ、ココットに均等に流し入れます。





5. 天板にココットを置き、沸騰した湯を八分目まで注いだマグカップを置きます。





6. 180度に予熱したオーブンで20〜25分焼きます。型に入れたまま粗熱を取って、冷蔵庫で半日以上しっかり冷やします。





仕上げにお好みで粉砂糖をふりかけ、ゆず皮をのせて完成です。





ポイント

・ゆず皮の量はゆずの大きさに合わせて調整してください。



・生クリームの脂肪分はお好みで。脂肪分が高いほど濃厚に、そして焼き色も濃いめに仕上がります。



・湯を注ぐ容器はオーブンで加熱できるものならばなんでもOK。ココット、マグカップ、グラタン皿。浅いものは湯がなくなったら足してください。



