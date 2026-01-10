黄砂が大陸からやってくる？

気象庁の黄砂解析予測図によりますと、きょう10日（土）午後からあすにかけて日本列島の広い範囲で黄砂が飛来する見込みだということです。

【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？ 3時間ごとの黄砂シミュレーション

また、13日（火）には九州地方に飛来する見込みだということです。

黄砂はどのエリアに来るのか？【画像①】はきょう（10日）午前10時半、気象衛星ひまわりの画像です。

10日（土）の黄砂はどうなる？

10日（土）の黄砂のシミュレーションは、【画像②～】のとおりです。九州、四国、中国、北陸、東北、北海道に黄砂の飛来が予想されています。

1１日（日）の黄砂はどうなる？

11日（日）の黄砂のシミュレーションでは、【画像⑦～】のとおりです。九州、四国、近畿、東海、北陸、東北、北海道の地域に飛来する見込みです。

1２日（月）の黄砂はどうなる？

12日（月）は日本列島に黄砂は飛来しない見込みです。

1３日（火）の黄砂はどうなる？

1３日（火）は九州、中国地方などに黄砂は飛来する見込みです。

黄砂が飛来するエリアでは、洗濯物などを屋外で干す際は注意が必要です。また目、鼻、皮膚などに関するアレルギー体質の方や、喘息など呼吸器に疾患がある方は、十分に注意してください。