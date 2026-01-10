納豆なのにイタリアン！クセになる「やみつき納豆パスタ」
シーフードミックスで失敗知らず！「パスタ 魚介のラグートマトソース」
「レストラン級の味なのに作り方はシンプル」と話題のシェフ、KEITAさん。ハードルが高そうに見えて、実はとっても簡単に本格的な一皿が作れるレシピがInstagramで注目を集めています。
KEITAさんのこだわりは「ミニマムで最大限の旨みを引き出すこと」。手間も食材も最小限、具材と水だけで自然な味を引き出し、ハーブやオリーブオイルの効果的な使い方まで、イタリア修業で培ったプロの技を惜しみなく教えてくれます。
※本記事はKEITA著の書籍『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』から一部抜粋・編集しました。
■やみつき納豆パスタ
しっかり納豆、でもイタリアン。新感覚のクセになるパスタです。
納豆は焦がすくらいしっかり焼くのがおいしさのコツです。
■材料（1人分）
スパゲッティ（※）…70g
にんにく（粗みじん切り）…2片分
納豆 …1パック
えのき（細かく刻む）…1/2袋（70g）
イタリアンパセリ（粗みじん切り）…1枝分
塩 …適量
黒こしょう…適量
オリーブオイル…30ml
水 …100ml
※スパゲッティ（1.6mm）…イタリア料理でもっとも広く使われるスパゲッティ。
■作り方
1. フライパンにオリーブオイルの半量、納豆を入れて強火で炒める。
2. 焼き色がついたら、にんにく、えのきを加えてさらに炒める。
3. えのきがしんなりしたら塩、黒こしょう（あれば納豆に付属のタレとからしも）を入れて炒める。水を加えて弱火で2〜3分煮る。
4. 塩を加えたお湯（塩分濃度1％）でゆであげたスパゲッティを加えて混ぜ合わせる。
5. 塩、黒こしょうで味を調え、残りのオリーブオイルを加え、よく混ぜ合わせる。※水分が足りない時は水を30mlほど加える。
6. 器に盛りつける。イタリアンパセリを散らし、黒こしょうをふって完成。
著＝KEITA／『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』