¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È¤Ò¤Æù¤Ç¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¡õ¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¡Ö¤Ä¤¯¤Í¡×¡õ¡Ö¥Ó¥Í¥¬¡¼¥½¥Æ¡¼¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡Û±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¿©Âî¤òºÌ¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ª¤«¤º
¤Ò¤Æù¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª²Á³Ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¥³¥¹¥Ñ¤ÎÌÌ¤Ç¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Ò¤Æù¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤ÌîºÚ¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ºÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤ª¤«¤º¤ò2ÉÊ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤¬Áá¤¯ºÑ¤ß¤Þ¤¹¤è¡£¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤âÆëÀ÷¤àßÖ¤á¤â¤Î¤È¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¤Ä¤¯¤Í¡×¤Ç¤¹¡ª
¢£ ¤Ò¤Æù¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Ó¥Í¥¬¡¼¥½¥Æ¡¼
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¡¡Ä¾®2ËÜ(Ìó250g)
¡¦¹ç¤¤¤Ó¤Æù ¡Ä200g
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1ÊÒ
¢£¥Ó¥Í¥¬¡¼¥½¡¼¥¹¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¿Ý ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¡øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¡øÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦ ¡Ä¾¯¡¹
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡
¡¦¥Ð¥¿¡¼
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Ç¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¤ÆÌó2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤È¤·¤¿¤éÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¡¢·Ú¤¯¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£
3. Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¿¡¼20g¡¢¥Ó¥Í¥¬¡¼¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬402kcal/±öÊ¬1.9g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ä¤¯¤Í
ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¿©´¶¤È´Å¤ß¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä¾®1ËÜ(Ìó100g)
¢£Æù¤À¤Í
¡¡øÆÚ¤Ò¤Æù ¡Ä150g
¡¡ø¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1/4ÊÒÊ¬
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡ø¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤´¤ÞÌý ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸2
¡¡øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ø±ö ¡Ä¾¯¡¹
¡¦¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹ ¡Ä5¡Á6Ëç(Ìó100g)
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Æù¤À¤Í¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆÎý¤êº®¤¼¤ë¡£10ÅùÊ¬¤·¡¢4¡Á5cmÄ¹¤µ¤ÎÂÊ±ß·Á¤Ë·Á¤Å¤¯¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢[1]¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç4¡Á5Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ4¡Á5Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
3. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤òÊÌ¤Î´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Å¬Åö¤ÊÂç¤¤µ¤Ë¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Í¤òÊñ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬303kcal/±öÊ¬1.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿´ÜÌî¶À»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¾ïÈ÷ÌîºÚ¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È¤Ò¤Æù¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤Ç¤·¤¿¡£ºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤µ¤¯¤Ã¤Èºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¢´ÜÌî¶À»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼Âó¡¢Í¸¸ýµþ°ìÏº
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»