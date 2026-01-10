¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È¤Ò¤­Æù¤Çºî¤ë¤ª¼ê·Ú¤ª¤«¤º2Áª


¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡Û±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¿©Âî¤òºÌ¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ª¤«¤º

¤Ò¤­Æù¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª²Á³Ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¥³¥¹¥Ñ¤ÎÌÌ¤Ç¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Ò¤­Æù¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤ÌîºÚ¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ºÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤ª¤«¤º¤ò2ÉÊ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤¬Áá¤¯ºÑ¤ß¤Þ¤¹¤è¡£¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤âÆëÀ÷¤àßÖ¤á¤â¤Î¤È¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¤Ä¤¯¤Í¡×¤Ç¤¹¡ª

¢£ ¤Ò¤­Æù¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Ó¥Í¥¬¡¼¥½¥Æ¡¼

¤´ÈÓ¤Î¿Ê¤àÌ£¡£¥ª¥à¥ì¥Ä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â

¤´ÈÓ¤Î¿Ê¤àÌ£¡£¥ª¥à¥ì¥Ä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¡Ö¤Ò¤­Æù¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Ó¥Í¥¬¡¼¥½¥Æ¡¼¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¡¡Ä¾®2ËÜ(Ìó250g)

¡¦¹ç¤¤¤Ó¤­Æù ¡Ä200g

¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1ÊÒ

¢£¥Ó¥Í¥¬¡¼¥½¡¼¥¹¡ãº®¤¼¤ë¡ä

¡¡­ø¿Ý ¡ÄÂç¤µ¤¸2

¡¡­øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡¡­ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2

¡¡­øÁÆ¤Ó¤­¹õ¤³¤·¤ç¤¦ ¡Ä¾¯¡¹

¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡

¡¦¥Ð¥¿¡¼

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Ç¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¤ÆÌó2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤È¤·¤¿¤éÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ò¤­Æù¤ò²Ã¤¨¡¢·Ú¤¯¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£

3. Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¿¡¼20g¡¢¥Ó¥Í¥¬¡¼¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬402kcal/±öÊ¬1.9g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)

¢£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ä¤¯¤Í

ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¿©´¶¤È´Å¤ß¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È

ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¿©´¶¤È´Å¤ß¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ä¤¯¤Í¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä¾®1ËÜ(Ìó100g)

¢£Æù¤À¤Í

¡¡­øÆÚ¤Ò¤­Æù ¡Ä150g

¡¡­ø¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1/4ÊÒÊ¬

¡¡­øÊÒ·ªÊ´ ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2

¡¡­ø¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤´¤ÞÌý ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸2

¡¡­øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡¡­ø±ö ¡Ä¾¯¡¹

¡¦¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹ ¡Ä5¡Á6Ëç(Ìó100g)

¡¦¥µ¥é¥ÀÌý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Æù¤À¤Í¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆÎý¤êº®¤¼¤ë¡£10ÅùÊ¬¤·¡¢4¡Á5cmÄ¹¤µ¤ÎÂÊ±ß·Á¤Ë·Á¤Å¤¯¤ë¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢[1]¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç4¡Á5Ê¬¾ø¤·¾Æ¤­¤Ë¤·¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ4¡Á5Ê¬¾ø¤·¾Æ¤­¤Ë¤¹¤ë¡£

3. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤òÊÌ¤Î´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Å¬Åö¤ÊÂç¤­¤µ¤Ë¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Í¤òÊñ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬303kcal/±öÊ¬1.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿´ÜÌî¶À»Ò)

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¾ïÈ÷ÌîºÚ¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È¤Ò¤­Æù¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤Ç¤·¤¿¡£ºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤µ¤¯¤Ã¤Èºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¢´ÜÌî¶À»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼Âó¡¢Í¸¸ýµþ°ìÏº

±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ

¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»