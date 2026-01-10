2026年1月7日、韓国メディア・ソウル経済は、北海道のドラッグストアで韓国人観光客の男性が窃盗を疑われた後に暴れ、現行犯逮捕されたと報じた。

記事によると、事件が起きたのは北海道十勝地方の音更町のドラッグストアで5日、店側は店内で商品を盗んだとして自称49歳の韓国人の男を事務室へ移動させた。その後、男は激しく抵抗し、ドアや壁、鍵などを破壊した。通報を受けて駆け付けた警察が現行犯で逮捕した。

警察の取り調べに対し、男は通訳を通じて容疑を認め、「間違いない」と供述しているという。警察は建造物損壊に加え、窃盗の疑いでも捜査を進めている。男は観光客で、昨年12月29日から今年1月5日の日程で北海道を訪れていたという。

記事はまた、25年12月に北海道札幌市の飲食店で50代の韓国人の男が代金約3500円の支払いを拒否し、出入口のガラスを破損して逮捕された事件にも言及。こうした韓国人が外国で起こすトラブルについて、「韓国内でも批判の声が高まっている」と伝えた。

韓国のネットユーザーからは「また韓国人が日本で事件」「本当に恥ずかしい」「海外に行くなら最低限の常識は守るべきだ」「なぜわざわざ問題を起こすのか理解できない」「事件を起こすのは40代、50代の男性が多いのは気のせいか」「日本の法律で刑務所に送ってほしい」などの声が上がった。

また「日本でのイメージがどんどん悪くなる」「個人の問題だが、こういうことが続くと韓国人全体が悪く見られる」「韓国を訪れる外国人の迷惑行為に文句を言える立場ではなくなる」「再発を防ぐためにも厳しい処罰を」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）