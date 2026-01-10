値上げの波は食品だけでなく、交通にも及びつつあります。JR東日本は、消費税に伴うものを除けば1987年の民営化後で初となる全面的な値上げを実施。他社の鉄道でも予定され、生活に影響しそうです。一方、鉄道や空の便ではおトクに移動する術もあります。

■山手線内のエリア、大幅な値上げ

森圭介アナウンサー

「物価高と言われて久しいですが、今年は交通にも値上げの波が押し寄せそうです。JR東日本は、3月14日購入分から値上げを実施します。普通運賃の値上げ率は平均で7.8％と、結構上がるなという印象です」

「なかでも大幅な値上げとなったのが山手線内のエリアです。現在は東京〜新宿間の切符は210円ですが、改定後は50円アップの260円になるということです」

忽滑谷こころアナウンサー

「200円ちょっとという印象だったのが、もう200円台後半ということですから、結構大きいなと感じる方が多いでしょうね」

森アナウンサー

「これが通勤定期になると、さらに値上げ率が高くなります。平均で12％上がります。例えば30分ちょっとの東京〜立川間では、現在は1か月で1万9560円と2万円を切っていますが、改定後は1730円アップの2万1290円になります」

「通学定期も平均で4.9％の値上げを予定しています。働いている方はもちろんですが、家族が複数いて通学ということになると、家族での値上がり分は結構な額になりますよね」

鈴江奈々アナウンサー

「3月14日からとなると、春に新しく定期買おうと思っている方もいるでしょうから、結構影響は大きそうですね」

森アナウンサー

「今回の全面的な値上げは、消費税に伴うものを除くと、1987年にJRが民営化された後では初めての実施となります。それだけインパクトがあるなという感じでしょうか」

「ただ、3月14日からの値上げは利用分ではなく、購入分です。つまり3月13日に定期を買っておけば、有効期限内であれば値上げ前の料金で使えます」

「ただ定期を購入できるのは14日前となっています。高くなる前に買っておくというわけにもいかない、ということは覚えておくといいかもしれません」

■老朽化対策で…首都高速も値上げ？

森アナウンサー

「他の鉄道会社も値上げを予定しています。東京や埼玉を走る西武鉄道も3月14日から全体平均で10.7％の値上げ。首都圏新都市鉄道が運営するつくばエクスプレスは全体平均で12.2％の値上げです」

「関東圏だけではありません。福岡県を走る西鉄は、4月1日から全体平均で12.4％の値上げということで、全国的に値上げが広がっている感じがします」

山粼誠アナウンサー

「値上げの幅が二桁だと、『上がるな』という感じは受けますね」

森アナウンサー

「（人によっては）毎日使うもので、なかなか節約できないところではありますからね。生活を直撃するな、という感じがします」

「鉄道だけではなく、高速道路の料金も議論されています。東京都心を走る首都高速道路は今年10月から1キロメートルあたりの料金を10％上げる料金改定案を去年12月に発表しました。理由は老朽化対策などと言われています」

「首都高速は1964年の東京オリンピックに合わせて開通した部分があるので、確かに老朽化はしているよなということですね。今後意見の公募などを経て、国土交通省に許可申請を行う予定だといいます」

直川貴博アナウンサー

「タクシーを利用されているなど、車でしか移動できないという高齢者の方もいると思います。値段が（値上げ分）乗ってくるとなると、『また節約か…』と思ってしまいます」

森アナウンサー

「もちろん物流も高速道路を使うので、こういった値上げが乗ってくると宅配費やモノの値段にも影響が出てくるかもしれません」

■「バスにした」「私鉄使う」…街の声

森アナウンサー

「移動する時にどんな工夫をしているのか、都内で聞いてきました」

長野から来た高校生

「新幹線だと高いので、バスにしました。（新幹線とバスの値段の差は）半分くらい」

会社員（20代）

「（乗り換え検索で）『安い』を見ますね。安いのほうが（大事）。早さはあまり気にしていないです」

静岡から来た会社員（40代）

「きょうは（私鉄の）小田急線を使って来ています。静岡からだと交通費は高くつくので。新幹線だと値段がかかるので、時間のある時は小田急線使って交通費を抑えて、時間のない時は新幹線で来るというような感じですね」

森アナウンサー

「直川さんも仕事で、今でも福島と往復する機会が多いですよね」

直川アナウンサー

「そうなんですよ。毎週のように（福島に）行っているので、ちりも積もればで、何千円単位になってくるのかなと不安になりますね」

■おトクな運賃も…JR東は早割パス

森アナウンサー

「おトクに移動できるサービスを紹介します。JR東日本は（2月12日〜3月12日の）平日限定の早割パス『キュンパス』を1月12日から販売します」

「価格は大人で1日1万円で、連続する2日間であれば1万8000円。JR東日本の在来線・新幹線の自由席が乗り降り自由です。回数制限はありますが、指定席にも乗ることができます」

「どれくらいおトクになるのか。例えば、東京から新青森まで往復新幹線に乗った場合、日帰りだと2万5000円近くおトクになるケースもあり、結構大きいなという感じです」

「キュンパスは去年も販売されていて、日本テレビで鉄道をこよなく愛する“日本テレビ鉄道部”の田頭祥・社会部デスクが利用したそうです」

「東京を出発して新青森まで新幹線で向かいます。青森県でご当地ラーメンを食べ、1500円ほどの別料金でローカル線に乗って秋田県に向かい、道中では雪景色を堪能しました」

「そして秋田新幹線に乗って仙台駅で降ります。仙台名物の牛タンを楽しんで、新幹線に乗って東京駅に戻ってきたというルートでした。途中下車も可能だということです。1万円プラス1500円でこれだけ1日楽しめます」

鈴江アナウンサー

「乗り降りが可能というところがなんといっても魅力的ですよね」

■ANAやピーチもおトクなセール

森アナウンサー

「鉄道だけではありません。空の便もセールを打ち出しています。全日空は3月1日〜5月18日に搭乗できるという国内航空券のタイムセールを実施しています（ANAウェブサイト専用運賃、期間・路線・便限定で販売席数に限りあり）」

「例えば羽田〜那覇は片道で最安値1万円からです。販売は1月12日までですが、まだ他の路線でも空きがあるということです」

「格安航空会社のピーチ・アビエーションは、日帰り旅行をおトクに楽しめる弾丸往復プランを展開しています。朝早く出発して夜帰ってくるということで、成田空港を朝6時35分に出発し、新千歳空港に8時25分に着きます」

「そして午後8時50分に新千歳を出れば、成田着は10時40分。日帰りで9400円（発券手数料・空港使用料等が別途必要）ということで、最大12時間ほど北海道を楽しむことができます。朝6時30分近くに成田にいられるかがポイントになってきそうですが…」

「値上げのニュースはもちろんありますが、安いものは探してみるとまだまだあるそうなので、チェックしてみるのもいいかもしれません」

（1月9日『news every.』より）