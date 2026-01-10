女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が12日から第15週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第15週（1月12日〜1月16日）は「マツノケ、ヤリカタ。」。

晴れて結婚が認められ家族となったトキ（郄石）とヘブン（トミー・バストウ）。司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）も連れ、長年暮らした長屋から橋の向こうの城下町へと引っ越す。サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）に見送られ、トキたちは武家屋敷に向かう。新居での新たな生活、ヘブンは日本式に合わせると言うが松野家と一緒に暮らしていけるのか！？