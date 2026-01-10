Image: Fabre

周りは平気そうなのに、なぜか私だけ寒い。

空調の効いたオフィスや電車、肌寒いテラスなど。自分では温度調整できない場所で、そっと腕をさすった経験はありませんか？ 上着を着るほどではないけれど、集中力を奪う足元の冷え。そんな「私だけ」の寒さに、ちょうどいい選択肢を紹介します。

自分の熱を逃がさない。「反射」で温める技術

「POCKETABLE BLANKET 2」の特長は、電気やカイロを使わず、自身の体温を利用する点。アウトドア由来の5層構造、特にアルミニウム蒸着プリントが良い仕事をしてくれ、身体の熱を反射して内側に留めます。

・デスクワーク中： 足元が冷えるオフィスで膝にかける ・冬の朝： 暖房が十分に効く前のリビングでくるまる

高機能中綿が外気を防ぎつつ、自分の熱で温かい空気の層をつくる。1枚のブランケットで、自分専用の温度環境を整える感覚です。

仕事も読書もノンストップ。両手が空く「着る」スタイル

膝掛けを使っていると、立ち上がったり姿勢を変えたりするたびにずり落ちて、掛け直すのが面倒だったりしませんか？ このブランケットは、そのあたりの使い勝手もしっかり考えられています。

配置されたスナップボタンを留めれば、肩から羽織るポンチョスタイル（フード内蔵なのも便利！）や、腰に巻くスタイルに早変わりします。羽織ったり巻いたりしながら仕事や読書。掛け直す動作が減るだけで、作業やリラックスタイムへの没入感が変わってきます。動いても温かさがついてくる感覚は、思ったよりも快適ですよ。

荷物にならない安心感。350gの「お守り」

どれだけ機能が良くても、持ち運びが面倒だと結局使わなくなってしまいますよね。その点、このアイテムは「持ち出しやすさ」も優秀です。

重さは約350g。収納すれば500mlのペットボトルほどのサイズ感に収まります。トートバッグの片隅に常備できますし、出張や旅行では、荷物の隙間に押し込んでおける。「念のため持っていくか」と思えるこの軽さが重要なんです。

急な天候の変化や、予想外に寒い会議室に当たってしまっても、「あ、あれ持ってたわ」と思える安心感。まさに、日々の快適さを支える“お守り”のような存在といえるかもしれません。

無意識の「寒さ我慢」を手放せば、パフォーマンスや気分に余裕が生まれるはず。自分だけの快適な温度環境を、バッグに入れて持ち運ぶ新習慣、始めてみてもいいかもしれませんね。気になった方は、ぜひ一度チェックしてみてください。

