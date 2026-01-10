Image: ギズモード・ジャパン

Rolling Squareというメーカーが作る、忘れ物防止タグ。キーホルダータイプのAirNotch Pro DualとカードタイプのAirCard Pro Dualがあるのですが、なんでしょう、どちらもレトロガジェットのようないいデザインです。

Image: ギズモード・ジャパン

デザインがいいだけでなく、最大の魅力はAppleとGoogleのどちらの探すネットワークにも対応していること。自分が使っている環境に応じてネットワークの切り替えが可能。両方に対応している忘れ物防止タグはまだ多くないので、どっちも使う派には重宝するアイテムです。

Image: ギズモード・ジャパン

キーホルダータイプのAirNotch Proは、コイン電池2つで最大20カ月もちます。カードタイプのAirCard Pro Dualは、ワイヤレス充電に対応。バッテリーもちは1年程度。どちらも、デザインで夜光塗料が塗られていて、暗いところでも見つけやすい小技もいいですね。

Image: ギズモード・ジャパン

ちなみに、Apple/Googleしっかり白黒つけた人生を送っている、切り替え不要！という人向けには、ブラックのGoogleのみver.、ホワイトのAppleのみver.もあります。

両アイテムとも、公式サイトですでに販売中。39.99ドル（約6,000円）です。

実はこのメーカー、レトロ感のあるめちゃめちゃビジュのいいトイカメラも作っています。デザイン、全部いいです。好きです。

Source: Rolling Square