ジャイアンツのアダメスが来日…東京タワー、浅草寺などを満喫

ジャイアンツのウィリー・アダメス内野手が9日（日本時間10日）、自身のインスタグラムを更新し、来日を報告した。メジャーの大物が東京の様子を投稿。SNSでは「東京来てたんか」と驚きの声が上がった。

ドミニカ共和国出身のアダメスは2012年にタイガースと契約を結び、レイズにトレード移籍した2018年にメジャーデビューを果たした。ブルワーズに移籍後の2021年からは5年連続で20本塁打以上をマークしている。

2024年にはドジャース・大谷翔平投手とシーズン終盤まで打点王を争った。同年は最終的に打率.251、32本塁打112打点をマーク。直後のオフにジャイアンツと7年総額1億8200万ドル（285億円）の大型契約を結んだ。

アダメスはチームメートのイ・ジョンフ外野手とともに韓国を訪れていたがその後来日したとみられる。東京タワーや浅草の様子を公開。SNSでは「本当に会いたかった」「アダメス来てくれた！」「アダメス東京いるの!?」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）