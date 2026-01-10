持つだけ → 即トレンド見え！【ZARA】“どこの？”って聞かれそう♡「チャーム付きバッグ」

今おしゃれさんの間では、バッグにチャームやキーホルダーを“ジャラ付け”するのがトレンド。そんな旬を簡単に取り入れられるバッグを【ZARA（ザラ）】で発見しました！ 今回は、遊び心をくすぐられる、チャーム付きバッグをレポート。持っているだけで「それ、どこの？」と聞かれるかも！

メタリックなチャームがアクセントに

【ZARA】「チャームディテール付きバッグ」\3,990（税込・セール価格）

メタリックなチャームがジャラッと付いたミニバッグ。上品な輝きを放つチェーンやチャームがコーデのアクセントになりそうです。チャーム付きチェーンは取り外しができるため、気分やシーンに合わせたアレンジが可能。レザー調素材なので高見えも狙えそうです。約16cm × 22cm × 10.5cmというコンパクトなサイズ感で、ちょっとしたお出かけのときに重宝する予感。

アクセサリー感覚で使えるミニショルダー

【ZARA】「チャームディテールミニクロスボディバッグ」\3,290（税込・セール価格）

コロンとした小さめのフォルムが可愛らしく、アクセサリー感覚で使えそうなミニショルダーバッグ。先に紹介したバッグと同じチャーム付きチェーンが付属しています。バッグはこっくりとしたブラウンで、上品に冬ムードを盛り上げてくれそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M