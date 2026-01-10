ひなまつりにぴったり！ブルボン「ピーパリまろまろ桜もち風味」
ブルボンから、ふっくらソフトな食感のライススナック「ピーパリ」の期間限定商品「ピーパリまろまろ桜もち風味」が、2026年1月13日(火)に登場します。
春の訪れを感じさせる桜もちの風味をイメージした、ひなまつりにぴったりの一品。
ブルボン「ピーパリまろまろ桜もち風味」
発売日：2026年1月13日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格：オープンプライス
賞味期限：8カ月
内容量：48g
1980年の発売以来、お米を主体とした生地とピーナッツのコクで親しまれてきた「ピーパリ」。
この商品は、ノンフライで仕上げたサクサクのライススナックを、まろやかな桜もち風味にアレンジしました。
口に入れた瞬間に広がる、やさしい甘じょっぱさが特徴です。
季節を彩るひなまつり仕様
「ピッカラ」と同様に、お内裏様とお雛様をデザインした可愛らしいパッケージで展開。
いつものピーナッツバター風味とはひと味違う、この期間だけの特別な味わいです。
家族団らんのお茶請けや、ひなまつりパーティーのお菓子としても活躍します。
ブルボン「ピーパリまろまろ桜もち風味」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ひなまつりにぴったり！ブルボン「ピーパリまろまろ桜もち風味」 appeared first on Dtimes.