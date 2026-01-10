植物性食品ならではのおいしさと新たな価値を発信！wellbeans「non butter white」公式アンバサダー
「wellbeans(ウェルビーンズ)」は、豆乳うまれの次世代バター「wellbeans non butter white」(以下、ノンバターホワイト)のブランドアンバサダーとして、料理家・食育インストラクターの和田明日香さんが2026年1月1日付で就任したことを発表しました。
和田明日香さんの料理を通じて、植物性食品ならではのおいしさと新たな価値を発信します。
wellbeans「non butter white」公式アンバサダー
就任日：2026年1月1日
対象商品：wellbeans non butter white(ノンバターホワイト)
商品価格：494円(税込)
内容量：200g
役割：ブランドアンバサダーとしてレシピ開発や情報発信を担当
日常に寄り添った家庭料理を発信し、幅広い世代から支持される和田明日香さん。
「植物性食品ならではのおいしさを、より多くの方に気軽に楽しんでいただきたい」というブランドの想いと、和田さんが生み出す魅力的な料理の発信力が重なり、今回の就任が実現しました。
実際の調理で感じた「罪悪感のなさ」や「たっぷり使える気持ちよさ」、ご家族のリアルな反応など、商品の魅力を等身大の言葉で伝えていきます。
豆乳うまれの「ノンバターホワイト」とは
ノンバターホワイトは、乳製品のバターではなく、豆乳から生まれたやさしい植物性バター。
コレステロール値はバター比較で97％オフを実現しています。
さわやかなコクと口どけ、すっきりとした後味が特長。
素材の良さを引き立てるため、有塩バターと同様に幅広いレシピで活躍します。
和田明日香さんによるレシピ開発と発信
アンバサダー就任に伴い、家庭料理におけるノンバターホワイトの親和性を伝える様々な取り組みが展開されます。
春・夏・秋・冬の「季節レシピ」4本に加え、日常使いに役立つ「おすすめレシピ」1本の計5本を和田さんが考案。
公式サイトやInstagramにて順次公開される予定です。
また、撮り下ろしのキービジュアルを使用した店頭POPやチラシなどの販促物も展開され、スーパーマーケット等での認知拡大が図られます。
和田明日香さん インタビューコメント
実際に商品を使用した感想や、ご家族とのエピソードについて、和田さんは以下のように語ってくださいました。
初めて wellbeans non butter white を使ったとき、なめらかで扱いやすく、しっかりとしたコクがあるのに後味がすっきりしていて驚きました。
バター特有の香りが無くて、料理本来の香りやだしの風味を邪魔しないのも魅力です。
とにかく“罪悪感のなさ”が気持ちよく、私は思い切って“たっぷり使える”のがうれしいですね。
試作でさつまいもをバターソテーした際、娘から『そんなにバター使ってくれるの？！』と驚かれたほど(笑)。
食べてみたら『バターじゃないけどおいしい。これでいい』と言ってくれて、私自身も手ごたえを感じました。
健康やコレステロールを気にする方でも、おいしさを諦めずに料理を楽しめる、そんな前向きな選択肢になる食材だと思います。
和田明日香さん プロフィール
東京都出身の料理家、食育インストラクターであり、3児の母。
料理愛好家・平野レミさんの次男と結婚後、修業を重ねて食育インストラクターの資格を取得。
まったく料理ができなかった自身の経験を活かし、生活に寄り添った手軽でおいしい料理を提案しています。
テレビ、雑誌、ラジオなど多方面で活躍し、レシピ本『10年かかって地味ごはん。』は26万部を突破するベストセラーとなっています。
wellbeans「non butter white」公式アンバサダー就任の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 植物性食品ならではのおいしさと新たな価値を発信！wellbeans「non butter white」公式アンバサダー appeared first on Dtimes.