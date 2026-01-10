１０日放送のテレビ朝日系情報番組「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）では、発生３日目を迎えた山梨・上野原村の山火事を現地から報じた。

今だ延焼が続く今回の火災について、コメンテーターで出演の佐藤みのり弁護士は１月から運用が開始された降水量や乾燥など危険な気象条件になった時に発令できる林野火災警報・注意報について「せっかく林野火災注意報というのが出すことができるようになったので、そういう情報をもっと周知して、私たちもそれをチェックするということが非常に大事だと思うんですね」と発言。

「この林野火災注意報が出ている時には努力義務なんですけど、火を自主的に使わないようにしましょうとか、たき火をしないようにしましょうとか、やる場合でも火災にならないよう水を持って行くとか、火災を予防するための措置を取ることが求められます」と説明すると「努力義務なんですけど、そういう情報を事前に知っておけば予防しようって気持ちになると思うんですけど、知らないで入ってしまって、たき火とかを行ってしまうと、山火事の原因というのは、たき火とかたばこの火の不始末とか人為的なものが大半を占めているわけですから予防につなげてほしいなと思います」と話していた。