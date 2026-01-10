◇サッカー・アフリカ選手権(日本時間9日、モロッコ)

アフリカ選手権は9日に、準々決勝2試合が行われました。

開催国のモロッコはカメルーンと対戦。モロッコは前半26分、アクラフ・ハキミ選手がコーナーキックを蹴ると、アユブ・エル・カービ選手がヘディングで競り勝ち、最後はブライム・ディアス選手がわずかに触れて軌道を変え、チームに先制点をもたらしました。

後半に入っても主導権を握ったモロッコは、後半29分に追加点を獲得。フリーキックからボールを受けたイスマエル・サイバリ選手がゴールネットを揺らし点差を2点に広げました。そのままモロッコが2-0で勝利し、準決勝に進みました。

準々決勝もう一試合、マリ対セネガルは、前半27分にセネガルが先手を取ります。

右サイドを突破したセネガルはゴール前で低いクロスを送ると、一度は守備に阻まれたが、ルーズボールをイリマン・エンディアイエ選手が押し込んで先制点を挙げます。前半終了間際に、マリのイヴ・ビスマ選手が2枚目の警告を受けて退場。後半はそのままセネガルがリードを守り抜き、1-0で勝利しました。

なお、準々決勝の残りのカードは10日に予定され、セネガルはエジプト対コートジボワールの勝者と、モロッコはアルジェリア対ナイジェリアの勝者と対戦します。

【準々決勝結果】モロッコ2-0カメルーンセネガル1-0マリエジプト-コートジボワールアルジェリア-ナイジェリア