Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介が１０日、声優を務めたアニメ映画「白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜」（３０日公開）の完成披露試写会にＷ主演を務めた三森すずこ、共演の佐倉綾音、武内駿輔と出席した。

今作は中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」をもとにした物語。中米共同制作のフル３ＤＣＧアニメで、２０２１年に公開された「白蛇：縁起」の続編となっている。

前作から約４年たっての新作ということにちなみ、この期間での変化を問われた佐久間は「ラウールの身長がまた伸びてる感じがします」と笑顔で暴露。「４年てすごく成長するんですよ」と続けつつ、メンバー個人個人での活躍も挙げてしみじみ。「あとこの４年で声優業に本腰を入れ始めるっていう。ありがたいですね」と感謝した。

この日は作品にちなみ、本物の白蛇がステージに登場した。男性陣は興味津々だったが、女性陣は及び腰だった。佐久間はためらいなく首にも巻き、「かわいいー！」と魅了されていた。

白蛇は縁起の良い象徴とされているだけに、佐久間は首に巻いた状態で、今作への思いを口にし、大ヒット祈願を実施。一切怖がらない佐久間の姿に武内が驚くと、佐久間は「動物全員好きなんですよ」と笑顔。三森は「次世代のムツゴロウさん…」と苦笑いで反応していた。