渡辺正行、吉本の若手芸人を“批評”→メッセンジャー黒田「自分の事務所ちゃうから…」
お笑いタレントの渡辺正行がきょう10日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】福娘からの一言に思わず笑みを浮かべる橋下徹＆黒田有
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとしたクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は黒田と橋下徹氏が、渡辺と放送日に今宮戎神社の「十日戎」があることにちなんで、今宮戎神社とその周辺を巡る。
今宮戎神社は、西暦600年に聖徳太子が創建した由緒正しい神社。「商売繁盛」「福徳円満」の神様として知られ、大阪の商売人からは「えべっさん」と呼ばれて親しまれている。毎年1月9日〜11日の「十日戎」は、100万人もの参拝客が訪れる。
渡辺は若手の頃、今宮戎神社の境内で行われる新人芸人の登竜門「今宮子供えびすマンザイ新人コンクール」にゲストとして出場したことがあるのだとか。一方、黒田も、このコンクールで初めて賞を受賞したことを振り返る。
関東出身の渡辺は「十日戎って何ですか？」と興味津々。すると黒田が「福娘が、ほぼ女子アナウンサーになるんです」と勝手な解釈を渡辺に吹き込む場面も（!?）。せっかくなので、令和7年度の福娘・石原珠希さんに会いに行く。
石原さんの父親が黒田・橋下と同じ55歳と聞き、「お父さんと比べてどう？」と橋下が尋ねると、「イケオジやと思います」と石原さん。黒田は「今の子はうまいのよ」とすかしながらも「十日戎、来るわ」とまんざらでもなさそう。
続いて一行は木津卸売市場内の寿司店「まるよし」へ。注文を待つ間、話題は渡辺の娘の話に。娘が生まれた2000年からフランスの5大シャトーというワインを購入しているという、よきパパの素顔を垣間見せる。
さらに「まるよし」のバイトで、吉本興業所属の若手ピン芸人「がくせい」を店主から紹介される。この流れに乗って東京で新人発掘ライブを主催している渡辺に、「がくせい」のネタを見てもらうことに。
またとないチャンスの中でギャグを披露するがくせいに、渡辺は「全体の雰囲気がかわいらしくて、人間性はとてもいい」とやさしいコメント。それを聞いた黒田は「自分の事務所ちゃうから、そうやって言うんでしょう！」とツッコむ。
【番組カット】福娘からの一言に思わず笑みを浮かべる橋下徹＆黒田有
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとしたクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は黒田と橋下徹氏が、渡辺と放送日に今宮戎神社の「十日戎」があることにちなんで、今宮戎神社とその周辺を巡る。
渡辺は若手の頃、今宮戎神社の境内で行われる新人芸人の登竜門「今宮子供えびすマンザイ新人コンクール」にゲストとして出場したことがあるのだとか。一方、黒田も、このコンクールで初めて賞を受賞したことを振り返る。
関東出身の渡辺は「十日戎って何ですか？」と興味津々。すると黒田が「福娘が、ほぼ女子アナウンサーになるんです」と勝手な解釈を渡辺に吹き込む場面も（!?）。せっかくなので、令和7年度の福娘・石原珠希さんに会いに行く。
石原さんの父親が黒田・橋下と同じ55歳と聞き、「お父さんと比べてどう？」と橋下が尋ねると、「イケオジやと思います」と石原さん。黒田は「今の子はうまいのよ」とすかしながらも「十日戎、来るわ」とまんざらでもなさそう。
続いて一行は木津卸売市場内の寿司店「まるよし」へ。注文を待つ間、話題は渡辺の娘の話に。娘が生まれた2000年からフランスの5大シャトーというワインを購入しているという、よきパパの素顔を垣間見せる。
さらに「まるよし」のバイトで、吉本興業所属の若手ピン芸人「がくせい」を店主から紹介される。この流れに乗って東京で新人発掘ライブを主催している渡辺に、「がくせい」のネタを見てもらうことに。
またとないチャンスの中でギャグを披露するがくせいに、渡辺は「全体の雰囲気がかわいらしくて、人間性はとてもいい」とやさしいコメント。それを聞いた黒田は「自分の事務所ちゃうから、そうやって言うんでしょう！」とツッコむ。