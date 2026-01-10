ÁÆÉÊ¡¡Å·¼³ÁÍ²ò»¶¤ËÈá¤·¤ß¡ÖÀ¥²¼¤µ¤óÂÔ¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£Àî¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê33¡Ë¤ÈÁÆÉÊ¡Ê33¡Ë¤¬9Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡×¡ÊÀî¸¶¹î¸Ê¡¢À¥²¼Ë¡Ë¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²ò»¶¡¢Áý¤¨¤¿¤±¤É¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ç1ÈÖ¾×·â¤ä¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤Û¤Ü³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ²ò»¶¤Ã¤ÆÈá¤·¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÁÆÉÊ¤â¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¡¢À¥²¼¤µ¤óÂÔ¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ó¡¢¤º¤Ã¤È¡£¤Ç¤â¡¢Àî¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡£Èá¤·¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·¼³ÁÍ¤Ï1Æü¡¢YouTube¤Ç²ò»¶¤òÈ¯É½¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÍ§Ã£¤Îº¢¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Èó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¡¢³Æ¡¹¤Î¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î²ò»¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡À¥²¼¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿·ÝÉ÷¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤â¡¢22Ç¯¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤Ë2ÅÙ¡¢¼«¿È¤ÎÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢Ìó2¥«·î´Ö·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¡£³èÆ°ºÆ³«¸å¤Ë¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¶Øîþ10·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡Êµá·º¶Øîþ1Ç¯¡Ë¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£