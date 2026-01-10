「バレーボール・全日本高校選手権・女子準決勝、金蘭会３−２東九州龍谷」（１０日、東京体育館）

フルセットの死闘の末、高校総体優勝の金蘭会（大阪）が東九州龍谷（大分）を下し、決勝進出を決めた。東九州龍谷の大会注目のＵ−１９日本代表サウスポー、忠願寺莉桜（２年）も奮闘したが、最後は及ばず。それでもすがすがしい表情でコートを後にした。

試合は第１セットを接戦の末に東九州龍谷が奪うと、第２セットは金蘭会。第３セットは東九州龍谷が取り、王手をかけたが、金蘭会も第４セットを奪いきり、フルセットに持ち込まれた。先にマッチポイントを迎えたのは東九州龍谷だったが、最後は金蘭会がひっくり返し、決勝進出を決めた。

チームをけん引してきた２年生エースは、試合後、瞳を潤ませながらも、晴れやかな表情で涙するチームメートを励まし続けた。ＳＮＳなどでは「凄まじい試合だった。熱すぎた」、「忠願寺さん最後までずっと笑顔で楽しかったんだろうな〜」、「やりきった表情、カッコ良すぎる」、「清々しい顔してて、泣いてる仲間を慰めててすごくかっこいい」との声が上がっていた。