日中は九州から東北南部にかけて晴れる所が多いでしょう。北海道や東北北部は断続的に雨や雪が降りそうです。

西日本から北日本の日本海側は天気が下り坂で、夕方以降は次第に雨や雪の範囲が広がりそうです。雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。

気温です。全国的に南風が吹いて、広く3月並みとなる予想です。きのうより5℃以上高くなる所が多く関東から西は15℃前後、鹿児島は18℃まで上がる見込みです。朝晩の気温差が大きくなる所もあり、体調管理に注意すると良さそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :5℃ 釧路:3℃

青森 :8℃ 盛岡:6℃

仙台 :12℃ 新潟:11℃

長野 :11℃ 金沢:14℃

名古屋:12℃ 東京:14℃

大阪 :16℃ 岡山:15℃

広島 :14℃ 松江:15℃

高知 :16℃ 福岡:16℃

鹿児島:18℃ 那覇:21℃

週間予報です。西日本から北日本の日本海側では、あす朝までに広い範囲で雪に変わるでしょう。

強い寒気が流れ込む影響で、あす日曜日からあさって成人の日にかけて日本海側を中心に大雪や猛ふぶきとなるおそれがあり、交通障害などに警戒が必要です。

また、全国的に連休後半ほど厳しい寒さが戻るでしょう。

