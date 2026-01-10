さらば森田、“主演”俳優のビジュアルにしみじみ「やっぱ…めちゃめちゃかわいいっすね」
お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢（44）が、9日放送のフジテレビ系『最強パワースポット旅』（後9：00）に出演。VTRに出演した俳優のビジュアルに、改めて驚いた。
【画像】さらば森田が思わず見とれた…オーラ放つ主演俳優
番組の冒頭で、俳優・橋本環奈とお笑い芸人・宮川大輔が、福岡の太宰府天満宮を訪れた様子がVTRで放送された。スタジオでは森田のほか、藤本美貴、村重杏奈、ゆうちゃみが出演していた。
冒頭のVTRからスタジオにカメラが切り替わり、森田は橋本のビジュアルについて、しみじみと「やっぱ…めちゃめちゃかわいいっすね」と吐露。出演者は「かわいいよ！」と共感し、村重は「レベルが違う」とも語った。
さらに重村が「“はしかん”ってこんなにしゃべるんですね」と驚きの様子。藤本が「はしかんは喋るよ、めっちゃ！」と伝えると、森田は「はしかんって言っていいの？ほんまに？」とツッコミを入れていた。
