レースクイーンでモデルの片瀬亜乃が９日、自身のＸを更新。年齢が４０歳であることを告白し、「想像を超えた反響」と思いをつづった。

片瀬は８日、「今まで仕事の関係で年齢非公表にしてきました」と投稿。その理由として、「レースクイーンやキャンギャル、モデルなど見られる仕事は年齢に縛られる事も多く、年齢を公表することで仕事の幅が狭まりお仕事が少なくなる事を恐れて非公表として活動してきました」と明かした。

スポンサーなどに承諾を得たうえで４０歳と公表したところ、投稿が複数のネットニュースに取り上げられるなど大反響。コメント欄にも「ずっと２０代だと思ってました」、「綺麗で可愛いので助かる」、「素敵すぎます」、「覚悟と誠実さ、本当に尊敬」、「まだまだサーキットにいてほしい」、「むしろ４０歳と聞いて印象爆アップ」、「めちゃくちゃ勇気をいただいた」など５００件超の声が寄せられた。

片瀬は感謝の思いを伝え、「今日は朝から東京オートサロンのロケに行っていたため帰宅しましたら皆様のコメントをありがたく読ませていただきます」とつづっている。