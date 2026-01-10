「おい警察呼んだぞ！逃げんな！」クリスマスに現れた不審人物…防犯カメラをテープで目隠しするも住民に見つかり逃走 千葉・柏市
クリスマスの日の未明に訪れたのはサンタクロースではなく、恐怖の瞬間だった。
クリスマスの未明に“黒ずくめの不審者”
千葉・柏市で2025年12月25日午前2時半頃に撮影されたのは、全身黒ずくめの服装に目元だけが見えた状態で現れた不審な人物。
不審人物は一歩一歩、注意深く近づきながら、テープのようなもので防犯カメラを目隠しした。
すると、異変に気づいた目撃者が「おい、警察呼んだぞ！逃げんな！」と声をかけると、不審人物は慌ててテープを剥がし、一目散に逃げていった。目撃者は、「自宅で就寝中にカメラが検知して、人がいますっていうアナウンスが流れて、見たらこういう状態だった」と話す。
この人物の目的は一体、何だったのか。
目撃者によると、2025年8月には外に置いてあった自転車のパーツが盗まれる被害にあったことがあるという。目撃者は、「本当は追いかけて捕まえてやろうと思ったんですけど、相手に今のご時世何されるか分からないので…」と話した。
テープで目隠しの被害を受け、目撃者はすぐに警察に通報した。
今後の防犯対策について目撃者は、「手の届かないところに別の監視カメラをつけたりとかっていうのは、（管理会社と）すでに話をして対策しようかな」と、狙いの見えない行為に対し対策を急いでいるという。
警察はパトロールを強化するなどして対応にあたっている。
（「イット！」 1月5日放送より）