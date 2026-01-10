「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（34）が10日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。昨年大みそかに鮮やかなKO勝利を飾った“アマ3冠の超新星”吉良大弥（22＝志成）について言及した。

昨年大みそかにWBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦として、イバン・バルデラス(メキシコ)と対戦した吉良。2回27秒、強烈な右でKO勝利を飾り、プロ4戦目での挑戦者決定戦を制した。田中恒成が持つ日本男子史上最速となるプロ5戦目での世界タイトル獲得に王手をかけた。

伊藤氏は「あの右は良いね。パンチもあるだろうし、スパーリングの評価もいい。彼は世界王者になる存在」と称賛した。

吉良はこの勝利で世界1位にランクインして、WBA・WBO世界ライトフライ級2団体王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）への挑戦権を勝ち取った。

「サンティアゴとの対戦を見たいよね。サンティアゴに勝てば、全部の評価をひっくり返せるよね。岩田翔吉、高見亨介に勝ったサンティアゴだからね。そこに勝ったら評価も上がる。見てみたい」と、井上尚弥VS中谷潤人の“夢のカード”が実現する5月開催予定の東京ドーム大会での対戦を期待した。

サンティアゴについても「サンティアゴは絶対に日本に来るから。マーケットとしても日本は1番と思ってる」と説明した。

「（吉良にとって）参考材料はたくさんある。こうすれば勝てるというのが見えてくる」とコメントした。