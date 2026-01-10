俳優の仲野太賀（32）が主人公・豊臣秀長役に挑むNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のイベント「トークスペシャル『大河ドラマ豊臣兄弟！〜なにわの夢のはじまり〜』」が10日、NHK大阪ホール（大阪市）で開催される。初回（1月4日）の再放送（土曜後1・05）を鑑賞し、仲野と兄・豊臣秀吉役の俳優・池松壮亮（35）とともに作品の魅力を深堀り。大河の初回再放送を絡めたイベント実施は異例の試みで、その背景には第2話（1月11日）へ向けた一連の取り組みがあった。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。

今回のトークショーが企画された理由の一つに、初回オンエアの日付がある。1月4日は松の内で、翌1月5日は仕事始め。つい見逃してしまった視聴者を想定し、当初からキャッチアップ施策を練ってきた。

同時に、番組プロモーション担当者は「点ではなく、いかに続けてご覧いただくか」と“線の視聴”を強調。好評を博した初回をより深く楽しんでもらい、3連休中日のオンエアとなる第2話につなげる狙いを明かした。第2話につなげる狙いを明かした。

初回と第2話の間、今月7日に新キャスト5人を発表したのも“異例の仕掛け”の一つ。俳優・菅田将暉が稀代の軍師・竹中半兵衛役、歌舞伎俳優の市川團子（森蘭丸役）と俳優の中沢元紀（織田信勝役）が大河初出演と大きな話題を集めた。

初回の平均世帯視聴率は13・5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。配信全盛の中、前作「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の初回12・6％を上回り、近年の下落傾向に歯止めをかける好発進となった。

秀吉のことを“太閤さん”と呼ぶ、大阪における人気を反映してか、関西地区は13・7％。関東地区を上回った。今回のイベント開催地に大阪を選んだのも、そのためだ。

3年ぶりの戦国大河として期待が高まる「豊臣兄弟！」。仲野と池松からどのような撮影秘話が語られるのか、注目される。