¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆâÌîÊä¶¯àÏ¢È¯á¤Ç¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÎÎ©¾ì¤Ë·üÇ°¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡á´Ú¹ñÊóÆ»
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÆâÌî¼ê¤ÎÊä¶¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤«¤é£Ä£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏºòÇ¯£µ·î¤ÈÃÙºé¤¤ÇÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï£²£´»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬£¶ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï°ìÎÝ°Ê³°¤ÎÆâÌî¤ò¼é¤ì¤ëËüÇ½¤Ö¤ê¤¬¥¦¥ê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Í¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤È¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢£±Ç¯·ÀÌó¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥Ð¥Í¥¹¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿£µÇ¯´Ö¤Ç£´£²£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£´ÎÒ¡¢£²£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²£¸ÂÇÅÀ¡£ÆâÌî¤ÎÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢º¸Íã¤È±¦Íã¤â¼é¤ì¤ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆâÌî¿Ø¤Ï°ìÎÝ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢»°ÎÝ¤Ï¥Þ¥ó¥·¡¼¡¢Í··â¤¬¥Ù¥Ã¥Ä¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢ÆóÎÝ¤ÏÎ®Æ°Åª¤Êµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£¿·²ÃÆþ¤Î£²Áª¼ê¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÌò³ä¤¬½Å¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆóÎÝ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡á¶â·ÅÀ®¡Ë¤À¡£
¡¡Êì¹ñ¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÆâÌî¼ê£²¿Í¤òÆ±»þ³ÍÆÀ¡Ä¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÎÎ©¾ì¤Ë±Æ¶Á¤«¡×¤È·üÇ°¡£¿·ÀïÎÏ£²¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤É¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÎÎ©¾ì¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤È£×£Â£Ã¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È´íµ¡´¶¤â¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢ÆóÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤Ë¤Ï¥¨¥É¥Þ¥ó¤ä¥í¥Ï¥¹¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÇÆþÃÄ£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÏÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡£