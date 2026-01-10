鈴木奈々、ミニスカ制服姿から美脚際立つ「ずっと美しい」「メガネ似合いすぎ」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/10】タレントの鈴木奈々が1月9日、自身のInstagramを更新。制服姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】37歳タレント「違和感ない」美脚眩しい制服姿
鈴木は「＃テレビの仕事」「昨日は久しぶりに制服を着ました」とつづり、メガネを装着した制服姿を披露。「前日足出すからスクラブしました」と念入りな準備をしたことを明かし、ミニスカートから美しい脚を際立たせた。また、「生足出すの恥ずかしい」「コスプレしてるみたいで楽しかった」と感想を添えている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎる」「ずっと美しい」「メガネ似合いすぎ」「違和感ない」「透明感溢れる美脚」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
