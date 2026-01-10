グラビアタレント・藤乃あおいさんが５日、亡くなった。２７歳だった。「母親より」として、公式ＸなどのＳＮＳで報告された。藤乃さんは、２０２３年に副咽頭間隙腫瘍の横紋筋肉腫と診断され、抗がん剤と放射線の治療を受け、１年余の闘病を経て、２４年４月に復帰していた。

９日、「ご報告 藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、１月５日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました。 （藤乃あおいの母より）」（※原文ママ）とメッセージが投稿された。

藤乃さんは昨年７月には治療のため地元、石川に帰郷。昨年１２月３１日に長文の直筆メッセージをＳＮＳに投稿し、「今の私の状態的には、嘘でも『大丈夫』や『元気』と言える状態では全くありません」「全てにおいて悪化していく一方で、本当にいつ何が起きてもおかしくない。ギリギリな身体との戦いを日々送っております」と病状の悪化を明かし、「ですが、この先、不意にでも、『なんか藤乃あおいってグラビアいたな』と思い出してもらえた時に、キレイなままの元気いっぱいだった私だけを覚えていて思い出してくれたら嬉しいです」とつづり、グラビア写真を多数掲載するとともに、芸能界引退を発表していた。これが本人からの最後の投稿になった。

Ｘでは昨年１２月２６日に外来を受診したことが報告されていた。