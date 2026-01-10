＜鬼武蔵＞の弟！幼い頃より信長に仕えて近習となるも、18歳の若さで…演じるのは市川團子さん『豊臣兄弟！』キャスト発表
放送開始『豊臣兄弟！』
2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。
信長が絶大な信頼を置いた名将。本能寺後123万石となるも、最期には腹を切って取り出したしこりを秀吉へ…演じるのは池田鉄洋さん
1月4日の放送開始を挟んで、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。
今回は容姿端麗かつ武芸や学問に優れていたとされる人物をご紹介！
ーーー
【物語】
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
森蘭丸
ーー森可成の三男。幼い頃より織田信長に小姓として仕えて、やがて近習となる。本能寺の変の際は、明智光秀の急襲を受け、信長とともに18歳の若さで討ち死にしたとされる。
（『豊臣兄弟！』(c)NHK）
＜市川團子さんコメント＞
■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。
まさか私が大河ドラマに出演させていただくとは思ってもいませんでした。
これまで数々の皆様が魅力的な森蘭丸像を創造されてきました。また、大河ドラマで初めて森蘭丸を演じたのは、歌舞伎役者の先輩でもある片岡仁左衛門さんです。
歴代の蘭丸に恥じぬよう、自分なりの蘭丸をしっかりと演じられるよう、精一杯務めたいと思いました。
■演じるにあたっての意気込みをお聞かせください。
映像のお仕事に出演させていただくこと自体がほぼ初めてなので、新たな表現に挑戦できる場をいただき、これから始まる世界にワクワクしております。
蘭丸は織田信長の小姓です。中性的なイメージがあり、信長のために忠義を尽くした多くのエピソードが残されています。信長への並外れた忠誠心と、一挙手一投足についていく明晰さが魅力的な人物だと感じました。
心身ともに美しい蘭丸を演じさせていただくことは大変恐縮ですが、自分の持てる全ての力を出し切りたいです。
ーーー
【放送予定】
［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分
［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分
［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分
【作】八津弘幸
【音楽】木村秀彬
【語り】安藤サクラ
【出演】仲野太賀 池松壮亮 他
【時代考証】黒田基樹、柴 裕之
【制作統括】松川博敬、堀内裕介
【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）
【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正
