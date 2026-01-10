ナンバープレートで地元愛を感じる「北関東の地名」ランキング！ 「つくば」超えの1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（関東地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。
今回は、北関東にある県を対象としてランキングを作成。それでは、「ナンバープレートで地元愛を感じる北関東の地名」ランキングの結果を見ていきましょう。
地名にもなっているつくば市ですが、JAXA筑波宇宙センター、つくばエキスポセンターなどがあることで全国的に有名。また、筑波山をはじめとする自然も豊富で、歴史と科学の調和した都市として注目されています。つくばエクスプレスの開通で東京にすぐ行けるエリアとなり便利で、地元が好きな人が多くいるようです。
回答者からは「全国的にも有名な地名で自慢に感じる人が多そうだと思う」（30代女性／宮城県）、「研究都市や地域を誇りに思う人が乗っている印象だから」（30代女性／石川県）、「ひらがな３文字という親しみやすさと賢そうな良い印象がある」（30代男性／岡山県）などのコメントがありました。
中心地の水戸市は県庁所在地で、茨城県を代表するエリアとして有名です。徳川家康の子である徳川頼房が初代藩主となり、水戸藩が誕生した歴史を誇ります。多くの特産物がある市ですが、全国的には水戸黄門と納豆が有名。北関東の中で高い知名度と歴史がある都市で、愛着や誇りを持っている人が多く住んでいる街です。
回答者からは「知名度が高くて歴史的なイメージが強いから」（40代女性／鹿児島県）、「北関東の中心的な都市であり、県庁所在地として地域を象徴している」（30代女性／秋田県）、「県庁所在地であり、歴史的にも水戸黄門などの文化的象徴が強いため、地元の誇りや愛着を感じやすい」（40代男性／静岡県）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
