TWICE・モモ、色気あふれるピンクキャミソール姿に反響「めちゃかわえぇ、、、」「モデルさんみたい」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは1月9日、自身のInstagramを更新。色気があふれたショットを披露しました。
「ももりんかわいい」モモさんは「PINK」と添え、4枚の写真を投稿。ピンク色のキャミソールにアウターを羽織った姿です。キャミソールの胸元は大きく開いており、とても色っぽいです。大人の美しさとかわいらしさを兼ね備えています。
コメントでは「ももりんかわいい」「さくらんぼむっちゃ似合ってる」「綺麗ですよね」「美しい モデルさんみたい」「えーーーかわいーーすぎるーーーー」「めちゃかわえぇ、、、」と、絶賛の声が寄せられました。
「ビジュ爆発してる」2025年12月17日には、茶色のキャミソールを着用した姿を公開していたモモさん。ファンからは「モモりんお洒落 カッコイイ」「髪巻いてるモモ、ビジュ爆発してる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)