¥í¥Ã¥Æ¥É¥é1¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ö18ÈÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÈÖ¹æ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬10Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁö¤ê¹þ¤ß¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç1²Õ½ê¥Î¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤·¡Ë¡¢Ìî¼ê¤Ï¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê·òÂç¹âºê¹â¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¥×¥íÌîµå¤Îµå¾ì¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áö¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅ°ÄìÅª¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÉ÷¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐ³À¤â¡Ö¤È¤Æ¤â¡ÊÉ÷¤¬¡Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤µ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¶¯É÷¤ÎÃæ¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ö¾¯¤·¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤¤µå¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö½ù¡¹¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ó¥Ö¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬ÇØÈÖ¹æ¡È18¡É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÎý½¬¡£¡Ö18ÈÖ¤È¸À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÈÖ¹æ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡2·î1Æü¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤º°ìÈÖ¤Ï²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾Ç¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÀÐ³À¸µµ¤¤Î¥×¥í¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¢§ ÀÐ³À¸µµ¤
ÇØÈÖ¹æ¡§18
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯8·î16ÆüÀ¸
¼éÈ÷°ÌÃÖ¡§Åê¼ê
¿ÈÄ¹ / ÂÎ½Å¡§180¥»¥ó¥Á / 78¥¥í
Åê / ÂÇ¡§±¦ / Î¾
·ÐÎò¡§·òÂç¹âºê¹â¡Ý¥í¥Ã¥Æ¡Ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ