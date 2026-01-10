ハローキティ＆ディアダニエル×「BIRTHDAY BAR」がコラボ！ フェイスポーチ付きエコバッグなど5種展開へ
ナイスクラップが展開するギフトのセレクトショップ「BIRTHDAY BAR（バースデイ・バー）」は、2月11日（水）から、サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”＆“ディアダニエル”とコラボレーションしたアイテムを、全国の店舗などで発売。これに先駆け、公式オンラインストア「PAL CLOSET」などでは先行予約販売中だ。
【写真】収納時するとマスコットに！ キュートな「エコバッグ」など商品一覧
■ここでしか手に入らない特別なアイテム
今回ハローキティ＆ディアダニエルとのコラボで登場するのは、グリッドをベースにしたオリジナルデザインで、ファッションにも取り入れやすい、温かみのある印象の全5アイテム。
「ボールチェーンマスコット」は、シンプルながら目を引く特別感のあるアイテムで、手持ちのバッグや鍵などにつければ、ハローキティとディアダニエルと一緒にお出かけ気分が楽しめる。
また、フェイスポーチにたたんで収納可能な「フェイスポーチ付きエコバッグ」や、ワンポイント刺しゅうがかわいい「刺繍チェックタオルハンカチ」といった、普段使いにぴったりなアイテムも用意。
さらに、ブラインド商品の「ハローキティ ブラインドミニフラットポーチ」と「ハローキティ ブラインドボールチェーンマスコット」は、シークレットを含めた各6種が展開され、いずれもフルコンプリートできるセット販売も実施予定だ。
【写真】収納時するとマスコットに！ キュートな「エコバッグ」など商品一覧
■ここでしか手に入らない特別なアイテム
今回ハローキティ＆ディアダニエルとのコラボで登場するのは、グリッドをベースにしたオリジナルデザインで、ファッションにも取り入れやすい、温かみのある印象の全5アイテム。
また、フェイスポーチにたたんで収納可能な「フェイスポーチ付きエコバッグ」や、ワンポイント刺しゅうがかわいい「刺繍チェックタオルハンカチ」といった、普段使いにぴったりなアイテムも用意。
さらに、ブラインド商品の「ハローキティ ブラインドミニフラットポーチ」と「ハローキティ ブラインドボールチェーンマスコット」は、シークレットを含めた各6種が展開され、いずれもフルコンプリートできるセット販売も実施予定だ。