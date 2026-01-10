Åì¶å½£Î¶Ã«¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡¡ÁíÂÎ½÷²¦¶âÍö²ñ¤È¤ÎàÌ¾ÌçÂÐ·èá¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤âµÕÅ¾Éé¤±¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡Åì¶å½£Î¶Ã«£²¡½£³¶âÍö²ñ¡Ê10Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Î½÷»Ò½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿Åì¶å½£Î¶Ã«¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤¬¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿¶âÍö²ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë£²¡½£³¡Ê25¡½23¡¢17¡½25¡¢25¡½18¡¢22¡½25¡¢14¡½16¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢Í¥¾¡¤·¤¿2019Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè¡¢6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£·Âç²ñ¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¶âÍö²ñ¤Ï11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·è¾¡¤ÇÂçºå¹ñºÝ¡ÊÂçºå¡Ë¡½½¢¼Â¡Ê²¬»³¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡ÊS¡Ë¤ÎÅì¶å½£Î¶Ã«¤ÏÂçÀÐ¤Ï¤ë¤«¡Ê3Ç¯¡Ë¤ä³ùÁÒ»í¿¥¡Ê2Ç¯¡Ë¤é¤¬ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤ÎÃé´ê»ûè½ºù¤Ï¹ë²÷¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¶Ïº¹¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿¤³¤ÎS¤ÏºÇ¸å¤Ë¼ç¾¤ÎÆ£粼°¦Íü¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬·è¤á¤¤ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âè2S¤ÏÆ£ºê¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¶âÍö²ñ¤â¼ç¾¤ÎÇÏ¾ìÍ®´õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤é¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¶¥¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬Åì¶å½£Î¶Ã«¤Ï9¡½8¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾ìÌÌ¤«¤éÁê¼ê¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ß4Ï¢Â³¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤¬¶Á¤¤¤Æ¡¢º£Âç²ñ5»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥»¥Ã¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3S¤Ï¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¸¤ï¤êÅÀº¹¤ò¹¤²¤Æ¡¢ÃæÈ×¤Ë¤Ï³ùÁÒ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê·è¾¡¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Âè4S¤Ï½øÈ×¤¬Åì¶å½£Î¶Ã«¤¬¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ßÀè¹Ô¤òµö¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Î3Ï¢Â³¼ºÅÀ¤Ê¤É¤â¶Á¤¤¤¿¡£½ªÈ×¤ËÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢·èÀï¤ÏºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÃæÈ×¤«¤éÆ£粼¤Î¶¯ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß°ì»þ£´ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÂÐ¹³¤·¤¿¶âÍö²ñ¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅì¶å½£Î¶Ã«¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¼é¤ê¤«¤éÆ£粼¤Î¶¯ÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£Ãæ´ê»û¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÀè¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï·è¤á¤¤ì¤º¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤Ø¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤«¤éÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é³èÌö¤·¡¢ºò²Æ¤Î¡Ö2025½÷»ÒU19¡Ê19ºÐ°Ê²¼¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ç¤âÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãé´ê»û¤¬º£Âç²ñ¤â¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤Ï8¶¯¡¢½©¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤Ï3°Ì¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤ÆÄê¤á¤¿¡ÖÀäÂÐÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡×¤òÃ£À®¤¹¤Ù¤¯Ä©¤ó¤À½Õ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤À¤Ã¤¿1²óÀï¤Ç¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ê»³Íü¡Ë¡¢2²óÀï¤ÇÅìµþÅÔ»ÔÂç±ö¿¬¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¡¢3²óÀï¤Ç¤ÏÆàÎÉÊ¸²½¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤Ë2¡½0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ïºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¡¢ºò½©¤Î¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿ÉÙ»Î¸«¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤ËÂè1S¤Ï26¡½24¡¢Âè2S¤Ï25¡½21¤È¶¥¤ê¾¡¤Á¡£4»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£