フリーアナウンサーの大島由香里（41）が、10日までに更新された自身のYouTubeチャンネルに出演。愛娘の話を披露した。

この日はMXテレビ「5時に夢中」でも共演する松田ゆう姫がゲスト出演。そこで兄についての話題になった。

ゆう姫は、昭和を代表する松田優作さん（享年40）と女優・松田美由紀の長女。長男は俳優の松田龍平（42）、次男は俳優の松田翔太という華麗なる一家だ。

ゆう姫は「正直、お兄ちゃん2人の方が面白い。ファニーなんです、2人とも。普段の彼らはめちゃくちゃ面白い」と告白。私生活ではゲラゲラ笑うことも多いといい、「ギャグとかも言うし、面白いことも言う。ひたすらお腹を抱えて笑うぐらい面白いから、そこは世間にはあんまり（知られていない）」と本来の姿を紹介した。

シリアスな役も多く、あえて「ファニー」な部分は隠しているのではないか、ゆう姫が兄について解説すると、大島も「へ〜意外」と驚いた。

大島が「上のお兄ちゃんがドラマに出ているのを見て、娘に“松田ゆう姫さんのお兄ちゃんだよ”って言ったら、“同じ顔してる〜”ってスゴい笑っていた」と報告すると、ゆう姫も爆笑。「ホントよく言われるんだよね。同じ顔をしているんだろうね。自分でもたまに思うことあるもん」と認め、大島も笑っていた。

ゆう姫は兄・龍平と似ていると言われた過去について「留学先（高校3年間はカナダ）の日本人とかと話すと、“誰かに似ているよね？”“あ、松田龍平だ”と。私、顔面蒼白（そうはく）になって“誰か分かんない”。スゴい白々しい大根演技をした」とごまかしたこともあると告白していた。