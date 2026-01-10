青木裕子、夫・矢部浩之＆息子2人との“貴重”な家族集合写真を公開「素敵なファミリー」「幸せそう」
お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。海外での“貴重”な家族ショットを披露した。
【写真】「幸せそう」矢部浩之＆青木裕子＆息子2人の“貴重”な家族4ショット
8日の投稿で「お正月休みは家族でスペイン旅行してきました」と報告していた青木。この日は旅行の最大の目的「レアル・マドリード戦」を家族で観戦した様子を披露し、矢部、長男（11）、次男（9）と写るスタジアムでの家族4ショットを公開した。
「盛り上がりもすごかったし、屋根のあるスタジアムがとても暖かかったことに感動しました」と試合観戦の感想を伝え、ほかにも「ベルナベウスタジアムツアー」「プラド美術館」「ソフィア王妃芸術センター」を楽しむ子どもたちの姿や、「雨宿りに入ったタパスが美味しいお店」でくつろぐ矢部と子どもたちのほほ笑ましい姿を披露した。
この投稿に「素敵なファミリー」「仲良しですね」「幸せそうですごく嬉しい」「昔から、矢部家のファンです」「すてきな旅行」など、さまざまな反響が寄せられている。
青木と矢部は2013年3月に結婚。14年3月に第1子となる長男、16年1月に第2子となる次男が誕生した。
