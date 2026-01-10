つながるキモチ＜１＞

ＳＮＳの普及によるコミュニケーションの変化、経済格差の広がりなどを背景に、社会の分断や対立が深まっている。

人間関係もギスギスしたり、希薄になったり。こんな時代に、どう人と付き合い、友達を作っていけばよいのだろう。人と人のつながりに目を向けてみた。

孤立防止にも一役

８４歳、４４歳、３７歳、面識のなかった３人の女性が「交換日記」でつながっている。

「カッキー」こと柿原麻衣子さん（３７）が保護猫のボランティア活動についてつづると、「さくら♪」こと広野光子さん（８４）が「ボランティアにお休みはありませんね。応援していますよ」と書き込む。「ともちゃん」こと井上友海さん（４４）は「生きがいがあるってすてきなこと」と記した。

三重県名張市に住む３人が昨年８月から参加するのは同市の「ステイホームダイアリー」事業。世代や立場が異なる３人１組で交換日記を回し、家にいながらつながっていこうという取り組みだ。コロナ禍の２０２１年に始まり、２５年度は１０〜８０代の３３人が参加している。ＳＮＳが普及した時代に、手書きの文字で思いを伝えあう。

「自己紹介」「趣味」などのテーマに沿って自由に書き、市内に１５か所ある相談窓口「まちの保健室」を中継地点にして回覧している。５０代でがんを患った広野さんは、闘病経験を日記に書いたこともある。２人からはカラフルな文字で「これからも無理せず、毎日を楽しんで」など、いたわる言葉が届いた。

先月６日には交換日記のメンバーが顔を合わせる機会も設けられた。参加した広野さんは「手書きで温かみのあるメッセージに元気をもらっている。日記が回ってくるのが待ち遠しい」と語る。

宮田順さん（６３）は、中学生の水野嵐太君（１３）が日記仲間。「こんなに若い友達ができるとは」と喜ぶ。足を痛めて外出の機会が減ったが「地域の人とつながれる日記は楽しみ」と話していた。

市の広報誌で参加者を募るほか、保健師らが誰かとつながりが必要と思われる人に声をかける。これまで移住者や独居の高齢者、不登校の子を持つ母親らが参加。住民の孤立防止にも一役買っている。

便箋に万年筆で

昔懐かしい文通も、若い世代の注目を集めている。

佐賀市の会社員の男性（２９）は、社会人になり立ての頃、文通を始めた。コロナ禍が重なり、人とのつながりが希薄になった時期で、「文通友達が心の支えになった」という。

夏は金魚、秋はモミジなど、季節に合わせた絵柄の便箋を選び、お気に入りの万年筆とインクで文をしたためる。「相手を思いやるのが文通。手間をかけるのが楽しい」と話す。返事が来るのは約２週間後。「どんな返事が来るかな」と、毎日郵便受けを確認する。待つ時間も文通の醍醐味（だいごみ）だ。

男性が利用したのは、会員同士が住所や名前などを明かさずに文通ができるサービス「文通村」（事務局・千葉県）だ。自己紹介文を読んで価値観が合いそうな相手とやりとりできる。男性は多いときで５人と文通していたという。

そのうちの一人が千葉在住だった会社員の女性（２９）だ。文通を始めて１年後、男性の東京転勤を機に直接会うようになった。「手紙を通してゆっくり仲を深められたからか、すぐに打ち解けられた」という。２３年７月の「ふみの日」、２人は婚姻届を出した。

文通村の昨年１１月時点の登録者数は３３０３人で、約半数を２０、３０代の若者が占める。代表の保科直樹さん（４２）は若者がひかれる理由について、「デジタルネイティブ世代にとって、時間と手間のかかる手書きのつながりは新鮮に映る。デジタルにはない特別感に魅力を感じているようだ」と分析する。

誰かとやり取り

神奈川県鎌倉市の文具雑貨店「鎌倉コトリ」では、「誰かとつながるポスト」を設置している。手紙と小さな贈り物を同封して持参すると、誰かの封筒と交換できる。

同市の遠藤貴子さん（５４）は、美しい布と手紙を受け取った。「名も知らぬ人からの手紙に、こんなに心が温かくなるなんて」と喜ぶ。企画した同店の日高京子さん（４４）は語る。「手紙や文字には、人を幸せにする力がある。小さな幸せがつながれば、もっと優しい世界になる」

人の輪の中に入るのが出会い…早稲田大教授・石田光規さん

友人関係や孤立をテーマに研究する早稲田大教授（社会学）の石田光規さんに、人のつながりについて聞いた。

友人関係は、かつてのようにぶつかり合いながら交流し、育んでいくものではなくなった。ＳＮＳで知り合い、友達という形から入り、付き合いを積み重ねて中身を埋めていくような関係になっている。気持ちのよい関係を保つため、けんかをせず、都合の悪い姿を相手に見せない。そのうち気疲れして人づきあいから離れてしまうこともある。これまでになく友達づくりが難しい時代になっている。

ＳＮＳは効率良くたくさんの人とつながれるように見えるが、そこには必ず「会ってくれそうな人は誰か？」といった選別のまなざしが入り、実際には、つながれる人とだけしかつながれない。

ＡＩが話し相手になるなど、テクノロジーの変化が人間関係を省く方向に進んでいる。これから先、人と人とのつながりは目減りし、つながれない人は、ますます孤立していくだろう。

ネットでつながるよりも、何らかの「場」に行って人の輪の中に身を置き、誰かとつながることを大切にした方がいい。合わないと思えば別の誰かと出会えばいいのだ。出会った相手が友達かどうかは、つきあって何年かたった後に気付くものだ。