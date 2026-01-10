新井恵理那、沖縄でのビキニ姿に反響「娘ちゃんとお揃いなの可愛すぎ」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/01/10】フリーアナウンサーの新井恵理那が1月9日、自身のInstagramを更新。娘とお揃いの水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】36歳美人アナ「透明感すごい」ビキニ姿で沖縄満喫する様子
新井は沖縄旅行中の写真を複数枚公開。「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、お揃いになるなら…と着ちゃいました」とお揃いのビキニを着用した長女との2ショットを披露した。新井は、スカートタイプのビキニからほっそりした美しい脚を輝かせている。
この投稿には「娘ちゃんとお揃いなの可愛すぎ」「透明感すごい」「真似したい」「自然体なのが良い」「素敵」などといった反響が寄せられている。
新井は、2023年4月に一般男性と結婚。同年10月6日に第1子男児、2025年4月27日に第2子女児の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆新井恵理那、ビキニショット公開
◆新井恵理那の投稿に反響
