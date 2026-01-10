【連休に一気読み】イケオジ料理に一人飲み、女優飯！ドラマ化した大人気グルメ漫画3選

お正月のにぎやかさもひと段落。日常のリズムが戻ってくるこの頃、気負わず読めるグルメ漫画がちょうどいい。

丁寧なごはんや、肩の力を抜いた一杯、ひとりの時間を楽しむ余白。実写化でも話題になった作品の中から、「オレぺ漫画部」で読める、読後にじんわり余韻が残る3作をご紹介します。

『三ツ矢先生の計画的な餌付け。』全2巻

漫画：松本あやか

イケオジ料理研究家・三ツ矢先生と、彼の手料理に少しずつ餌付けされていく編集者・石田。食べることをきっかけに、静かに積み重なっていくふたりの関係が描かれています。丁寧につくられたごはんと、計画的（？）な距離の縮め方がなんとも心地よく、日常の延長にある感情の揺らぎが、じんわりと伝わってきます。毎日放送にて2024年に、山崎まさよしさん、酒井大成さんのW主演でドラマ化。

「オレぺ漫画部」で読む

『女優めし』全13巻

原作：藤川よつ葉

漫画：うえののの

〈最後の大和撫子〉とも称される人気女優・和泉撫子。誰もが憧れる存在でありながら、実は何よりもごはんが大好き。人目を避けて味わう一皿一皿に、肩書きを外した素顔がのぞきます。和洋中から旨辛、甘いものまで、ジャンルを問わず楽しむ食の時間もこの作品の魅力。堀未央奈さん主演でドラマ化し、FODで配信後、2025年にフジテレビで放送されました。

「オレぺ漫画部」で読む

『ワカコ酒』既刊1〜25巻

著者： 新久千映

26歳の会社員・村崎ワカコ。酒飲みの舌を持って生まれた彼女は、今夜もひとり、居心地のいい一杯を求めて街をさまよいます。気取らず、無理せず、料理とお酒がぴたりと合う、その瞬間のために選ぶ店、選ぶ一皿。おひとり様仕様の呑兵衛ショートストーリーとして親しまれ、2015年にBSテレ東でドラマ化。現在はseason9まで制作されています。

「オレぺ漫画部」で読む

「オレぺ漫画部」では、他にもグルメ漫画を無料で公開中。気になる作品をぜひ読んでみて♪

※掲載は2025年1月7日時点の情報です