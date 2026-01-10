【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】カタール代表 6−7 ブラジル代表（日本時間1月9日／／トライデントアリーナ）

【映像】カカがPK成功→神への祈り

往年の名手による変わらぬ輝きと、スーパースターの共演に場内が沸いた。ブラジル代表のレジェンドであるカカが華麗なPKを決め、かつてのトレードマークである「天への祈り」を披露。試合を見守ったネイマールも大興奮した。

元スペイン代表DFのジェラール・ピケが考案したエンターテイメント系7人制サッカーの世界大会「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」。日本時間1月9日のグループリーグ第2節で、ブラジル代表はカタール代表と対戦した。

第1節では不在だったレジェンドのカカとネイマールは、この試合からチームに合流。ネイマールはスタンドで戦況を見守ったが、カカは前半14分にプレジデント（オーナー）が自らPKを蹴ることができる「プレジデント・ペナルティ」のキッカーとしてピッチに立った。

背番号「10」を背負ったカカは、短い助走からGKの動きを冷静に見極め、余裕のシュートでゴールネットを揺らした。直後にカカは両手の人差し指を天に突き上げ、現役時代にお馴染みだった神へ祈りを捧げるゴールセレブレーションを披露。この姿に場内は大興奮となり、ベンチのネイマールも思わず立ち上がり、満面の笑みで拍手を送って大興奮していた。

試合はその後、両チーム合わせて13ゴールが飛び交う乱打戦となったが、最後はブラジルが7−6で激闘を制し、カカとネイマールも勝利の瞬間にご満悦の表情を浮かべた。

独占インタビューにも応じる

試合後、ABEMAの直撃インタビューに応じたカカは、キングスの魅力について「ダイナミックさ、戦術、シークレットカード。そのダイナミックさが試合をより感動的にする」と笑顔で語った。

また、ブラジルでの人気については「すごく成長していってるよ。前回（キングスW杯）優勝して、今は2回目のW杯を戦っていて、人気はすごく高まりつつある」と手応えを口にした。

最後に、日本のファンへのメッセージを求められると、「日本の皆さんへ親愛を込めて。僕は（日本に）特別な親しみを持っているよ。キングスは競技としては戦うんだけど、エンタメ性がプラスされている。だからキングス・リーグが日本など、他の国に広がっていくのを願っている」と語り、満面の笑みを浮かべた。

かつてミランやレアル・マドリードで世界を魅了した「神の子」は、相変わらずの人格者だった。

（ABEMA／キングスW杯）

