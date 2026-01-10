元AKB48でタレントの大家志津香（34)が9日深夜放送のフジテレビ「スターの家計簿、見直します。」（土曜深夜1・20）に出演。月に「20万円」も使ってしまうという趣味について語った。

夫で俳優の岩田玲とそろって登場、夫婦それぞれの月の支出をチェックすることとなり、大家は「ポーカーに20万円」と驚きの出費を明かした。

MCの「平成ノブシコブシ」吉村崇が「違法ですよね」とボケると、大家は「やめてください！」と慌てて制止。「日本アミューズメントポーカーって言って、お金を賭けないポーカー屋さんが。まあコインゲームと同じよ」と説明した。

「お金を払って、チップもらって、それでトーナメントするみたいな。そういうお店とかがあって」と続けるも、「それのエントリー費とかが1回5000円とかするんで」と打ち明けた。

昨年8月に韓国で大会に出場した際のVTRも紹介され、「これはエントリー費が5万円なんですよ。でも一番安い」と大家。メーンイベントなどでは100万円以上するとしたものの「めちゃくちゃ楽しいゲームなんですけれども」と語った。

さらにトーナメントは数十日行われるため、「その交通費とか宿泊費とか、やるとそのポーカー代がかなりかかっちゃうんですよね」と明かし、月20万円については「かなり少ない方だと思います。ポーカーやっている人の中では、めちゃくちゃ堅実にポーカーをやっている方だと思います」と強調した。

岩田は使いすぎではないかと聞かれ「最初は凄く驚いたんですよね。20万円っていう額を趣味で使うって」とコメント。それでも大会に出て負けて帰って来た大家が「号泣してて」という出来事があったと言い、「その時に、こんなに泣けるほど真剣にやっているんだったらしょうがないかなっていう気分にはなっちゃって」と認めていると話した。

吉村がそれでも納得いかないと話すと、大家は「20万円がっぽりなくなるかもしれないけど、何十倍になって返ってくるかもしれないんですよ。期待値のある出費だと私は思っている」と力説した。

吉村が「MAXでいくら使ったんですか」と切り込むと、大家は「使ったのは80万円ぐらい」とぶっちゃけ、岩田は「えっ！？」と仰天した。

大家は20万円は「平均して月で日本のアミューズメントとかで使うお金ですね」と言い、韓国では「トータルで80万円ぐらい」と平然。岩田は「知らなかったです。勝った時は言うんですよね。なのでいくら使っているか分からない…」と続け、大家は「暑いなこのスタジオ」ととぼけてみせた。

岩田は大家が海外に行く際、LCCを利用するなど節約しているために「助けようかなと思って5万円を渡したりもするわけですよね」とも告白。大家は「優しい」としたものの、土産など買って帰るのかと聞かれ「エントリー費に使いました」と話して笑わせた。

吉村は「いいねえ、昭和の芸人じゃないですか。吉村興奮しております。久しぶりに見た、こんな大クズが」とまとめていた。