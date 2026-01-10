タレントの北斗晶が8日、自身のアメブロを更新。宝くじの当せん額を明かし、“山分け”したことを報告した。

北斗は「去年の生放送最後の日、関テレ 旬感LIVEとれたてっ！木曜日メンバー でお金を出し合って宝くじを購入したんだ〜」と書き出し、「当たったら山分け方式」としていたことを明かした。

続けて、4万200円分の宝くじを購入し「合計 2万200円の当たりでした」と報告。「2万円損してるけど…みんなでワイワイ楽しく山分けの夢を見て大笑いできた事を考えれば安いもんよ〜」と、盛り上がった様子や自身の心境を明かした。

また「宝くじは大きく当たらなかったけど…帰りのタクシーがなんと大当たり 中々、乗れない真っ赤なタクシー」（原文ママ）とつづり、赤色のタクシーとの“2ショット”を公開。「今年の私の目標でもある 大きないい事はなくてもいいからニコッと笑えるちょっとだけいい事が有ればそれでいい」と、今年の目標についても明かした。

