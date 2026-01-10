竹内アンナが、2月より開催する『弾き語り TOUR 2026 atELIER -アトリエ-』の追加公演として、4月より新たに全国13カ所をまわる『弾き語り TOUR 2026 atELIER cafe -アトリエ カフェ-』の開催を発表した。

本ツアーは、竹内の部屋に遊びにきたようなプライベート感をコンセプトに、寄席、博物館、重要文化財を会場にした弾き語りツアーとなるが、新たに発表された『atELIER cafe』はそのテーマを引き継ぎつつ、さらに細かく全国をまわる。

チケットは、オフィシャルファンクラブ『at TENDER』にて本日1月10日より先行受付がスタートした。

・竹内アンナ コメント

冬に加えて、春のアトリエツアーも決定しました！嬉しい。素敵な会場で、ギターと歌をたっぷりと味わってもらえますように。みなさんと16会場で会えるのを楽しみにしてます！

（文＝リアルサウンド編集部）