「大胆なデザイン」「そう来たか!!」「この発想はなかった」札幌の新ユニフォームにファン注目
北海道コンサドーレ札幌は9日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のユニフォームを発表した。
今回はミズノ株式会社の協力のもと、札幌CCOの相澤陽介氏がデザインを担当。胸のロゴに「白い恋人」が復活し、フィールドプレーヤー1stの赤黒ストライプにはアイヌ紋様が採用されている。また、フィールドプレーヤー2ndは白。GKの1stは青、2ndは紫となっている。
クラブ公式X(@consaofficial)でデザインが公開されると、「そう来たか!!」「大胆なデザイン」「バチバチにかっこいい」「アイヌ模様の入れ方が斬新で素敵!」「白い恋人復活は嬉しい」「アイデンティティ全開で最高」「(GP1stの)白い恋人ブルーなユニフォームいいね」「白い恋人と一体化したGPユニフォームって斬新」「この発想はなかった」などの声が集まった。
⬛️━━━━━━━━━━— 北海道コンサドーレ札幌公式 (@consaofficial) January 9, 2026
HOKKAIDO CONSADOLE SAPPORO
百年構想リーグ ユニフォーム決定!
━━━━━━━━━━⬛️
ユニフォームのデザインは、ミズノ株式会社様のご協力の元、北海道コンサドーレ札幌CCO相澤陽介氏が担当しました。#consadole #コンサドーレ #相澤陽介 #mizuno pic.twitter.com/EM2EjuGZbV
