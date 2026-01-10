　北海道コンサドーレ札幌は9日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のユニフォームを発表した。

　今回はミズノ株式会社の協力のもと、札幌CCOの相澤陽介氏がデザインを担当。胸のロゴに「白い恋人」が復活し、フィールドプレーヤー1stの赤黒ストライプにはアイヌ紋様が採用されている。また、フィールドプレーヤー2ndは白。GKの1stは青、2ndは紫となっている。

　クラブ公式X(@consaofficial)でデザインが公開されると、「そう来たか!!」「大胆なデザイン」「バチバチにかっこいい」「アイヌ模様の入れ方が斬新で素敵!」「白い恋人復活は嬉しい」「アイデンティティ全開で最高」「(GP1stの)白い恋人ブルーなユニフォームいいね」「白い恋人と一体化したGPユニフォームって斬新」「この発想はなかった」などの声が集まった。

