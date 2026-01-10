1月11日（日）よる10時30分〜スタート 篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する中で、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。初回放送を控え、登場するキャラクターをキャストのコメントとともに紹介。

物語の舞台となる氷川拘置所で、団長安田（安田大サーカス）と高岸宏行（ティモンディ）が、“小物だがずる賢い”模範囚・小豆務と“絶対的守護神”熊沢一太郎という対照的な2人のキャラクターを演じる。

立場の異なる2人の存在が、氷川拘置所内で起こる様々なトラブルや前代未聞の脱獄劇に影響を及ぼし、物語を大きく動かしていく点も本作の見どころだ。

■小豆務：衛生係として働くちょっとクセのある模範囚

小豆は、氷川拘置所で衛生係として働くちょっとクセのある模範囚（窃盗罪）。刑務官を手伝う際、様々なところに出入りするので情報通。お調子者でずる賢さを持ち合わせているが、根は小心者。

＜コメント＞

Q.もともと“小物”な小豆ですが、情報通という立場に加えて、人の目につきにくい用事を任される存在として拘置所の中を立ち回っている人物でもあります。そうした小豆の拘置所内でのあり方や立ち位置を、どのように捉えているのでしょうか？また、実際の役作りで意識していることを教えてください。

小豆は子供の頃から目立たず、活躍も出来ず、社会に出ても何の役にも立たずに生きてきて、やっと拘置所で模範囚という評価を得て、怜治の役に立てているのが嬉しい。普段関西弁なので標準語のセリフを声のトーンをぐっと下げて、自信なさげな声で話すようにしています。ちょっと自慢気に情報は言うけど、人とのコミュニケーション能力は無く生きてきたので、その部分を意識しています。

Q.2026年の抱負を教えてください。

全小物役を団長に！！

いただけるように、小物役大物俳優になれるように頑張ります！

※小豆務（あずき つとむ/45） … 団長安田（安田大サーカス）

受刑者/窃盗罪

氷川拘置所で、模範囚である衛生係として働く。

衛生係として刑務官を手伝う際、様々なところに出入りするので情報通である。

■熊沢一太郎：氷川拘置所の“守護神”

熊沢は、氷川拘置所の警備隊員を指揮・統括する警備隊長（主任）。護送時の警備をはじめ、逃走や暴動が起きると真っ先に現場に駆けつける。

＜コメント＞

Q.拘置所の“守護神”であり続ける熊沢ですが、正義感や信念、その“疑わない強さ”を熊沢という人物の内面と照らし合わせてどのように捉えて演じているのでしょうか？また、実際の役作りで意識していることを教えてください。

学生時代から体育会系で鍛えられた心と体をもち、その礎が熊沢本人の信念の強さや遂行力のパワフルさへ繋がっていると思うのでそこをより表現できるように心がけています！

Q.2026年の抱負を教えてください。

2026年は高岸としても熊沢としても「応援」をテーマに周りを鼓舞していきます！

※熊沢一太郎（くまざわ いちたろう/38） … 高岸宏行（ティモンディ）

氷川拘置所警備隊長/主任

氷川拘置所の警備隊員を指揮・統括する警備隊長。

護送時の警備をはじめ、逃走や暴動が起きると真っ先に現場に駆けつける。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

