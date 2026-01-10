市川團十郎・ぼたん・新之助一家のドキュメンタリー番組「成田屋に、ござりまする。」を今年も放送！放送日時は、日本テレビにて1月17日（土）午後3時〜4時25分。

日本テレビの取材班が、市川海老蔵（当時）・小林麻央さんの出会いから密着をはじめて17年。成長著しく、新たな表情を見せる子どもたちと、それを父として大きく見守る團十郎。家族の1年に密着した秘蔵映像満載のドキュメンタリーだ。

■父子水いらずのアフリカ旅に密着 野生動物との対面に大興奮

番組の見どころが、2025年春に中学生になった長男・新之助（堀越勸玄）と團十郎が2人きりで旅したアフリカ・ケニアへのプライベート旅の密着映像。ライオン、キリンなど次々に出会う野生の動物たちに2人は大興奮！

■新之助 念願のマサイの人々と交流 深まった父子の絆

出発前、新之助が一番楽しみにしていたのが、現地に暮らすマサイの人々との交流。少し緊張気味で対面した新之助だが、彼らの笑顔と歓迎の歌にすぐ打ち解け、この旅一番の笑顔を見せる。

■長女・堀越麗禾（市川ぼたん）はファッションショーのランウェイに挑戦

麗禾は、初めてのランウェイに挑戦！ショーむけのメイクを施された自分の顔に驚く表情はまだまだあどけないものの、いざランウェイでは堂々のポージングを披露。歌舞伎や日本舞踊といった伝統の分野だけでなく、次々にあたらしいフィールドに挑戦する姿をカメラが追った。

團十郎・ぼたん・新之助の2025年を秘蔵シーン満載で今年もお届け！

■番組概要

出演：市川團十郎、市川ぼたん（堀越麗禾）、市川新之助（堀越勸玄）

プロデューサー：小林英丘 白川大介 樹林杏 小山人志

演出：武澤忠

ディレクター：山崎太司

製作著作：日本テレビ