「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が10日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「東京オートサロン」（千葉・幕張メッセ）でのコスチューム姿を投稿した。

「東京オートサロン初日から本当にたくさんの方に会いに来て頂きありがとうございました」と感謝し、黒と白のミニスカート衣装を公開。腹出し＆脚線美のショットもアップし「TOM'Sブースは車と撮る角度によって全然違う印象の写真が撮れるから楽しい 土日は今日よりも撮影タイムが多いのでぜひ会いに来てくださいね」と願った。

さらに、チャンピオンとなった所属「au」の車との“ツーショット”や、ファンの推しグッズなども紹介した。

ファンやフォロワーからも「美人で可愛い」「最高綺麗の美人」「かっこかわいい」「流石プロ」「日本代表するクイーン」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。