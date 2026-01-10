¡ÚÂîµå¡ÛÃË»Ò8¶¯¤½¤í¤¦¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤ÏÏ¢Â³¤ÇÃæ¹ñÁª¼ê·âÇË¡¡¾¾Åçµ±¶õ¤Ï±§ÅÄ¹¬Ìð¤òÇË¤ê¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¡ÒWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï¡Ó
¡þÂîµå WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï(7Æü¡Á11Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë)
Âîµå¤Î¡ØWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï¡Ù¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î8¶¯¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤Ï¡¢1²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯11°Ì¤ÎÃæ¹ñ¡¦¸þË²Áª¼ê¤ò·âÇË¡£9Æü¤Î2²óÀï¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯40°Ì¤ÎÃæ¹ñ¡¦¼þ·¼¹ëÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¡£Ãæ¹ñÁª¼ê¤ËÏ¢¾¡¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¯8°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤Ï¡¢½éÀï¤ÇÃÏ¸µ¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë²÷¾¡¡£9Æü¤Î2²óÀï¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯25°Ì¤Î±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¤ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ÅçÁª¼ê¤Ï1²óÀï¤Ç¶¯¹ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥·¥å¥ë¥Ù¥êÁª¼ê¤òÇË¤Ã¤¿±§ÅÄÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢3-0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£8¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ã¥ó ¥¦¥¸¥óÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¡¢2²óÀïÇÔÂà¡£ÆüËÜÀª¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¤È¾¾ÅçÁª¼ê¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎF.¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£²áµî2¾¡5ÇÔ¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºòÇ¯12·î¤ÎWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ç4-3¤Î·ãÆ®¤Ç¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ÅçÁª¼ê¤ÏÂæÏÑ¤ÎÎÓ繇¼ôÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ï13°Ì¤È¾¾ÅçÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî5ÀïÁ´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆñÅ¨¤Ç¤¹¡£¢¦9Æü¤ÎÆüËÜÀª·ë²Ì
¡Ò2²óÀï¡Ó
¢¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ 3-1 ¼þ·¼¹ë(Ãæ¹ñ)
(12-10/11-9/9-11/11-9)
¢¡¾¾Åçµ±¶õ 3-0 ±§ÅÄ¹¬Ìð
(11-9/11-5/11-7/)
¢¡¸Í¾åÈ»Êå 1-3 ¥Á¥ã¥ó ¥¦¥¸¥ó(´Ú¹ñ)
(7-11/11-5/6-11/15-17)