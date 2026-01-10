「白濱イズミ」名義でアーティスト活動も行うモデルのラブリ（36）が10日までにインスタグラムを更新。15年間所属していたアーティストピラミッドを、昨年退所していたことを発表した。

ラブリは自身の近影を添え「このたび、15年間所属しておりましたアーティストピラミッドを、昨年をもって退所したことをご報告させていただきます」と報告した。

続けて「ラブリとして出会いと経験の土台を与えていただきました。私の在り方をいつも信じてくださり、深く見守ってくださった森山社長には、心から感謝しています。ここで過ごした時間は、今の私の礎です」と感謝を伝え「母となり、そして第二子を迎えるという新たな私に出会える今だからこそ、次のステージに向かうことはとても自然なことでした」と思いを明かした。

さらに「ikawというブランドの代表であることを軸に、ものづくりの表現は白濱イズミとして。オカンとなったラブリならではの芸能活動も丁寧に。私というコンテンツを自身も楽しみながら形にしていきたいです。ありがとうございました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします! 白濱イズミ」と自身の名で投稿を結んだ。

ラブリは2019年11月映像作家の米倉強太氏と結婚し、20年5月に第1子となる女児を出産。22年11月に3年越しの結婚式を挙げたことを報告し、25年11月に第2子妊娠を発表した。弟は白濱亜嵐。